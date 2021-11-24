Kılıçdaroğlu: Yönetemiyorsun, gücünü kaybettin, sandığı getir 0:00 / 0:00

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CHP MYK toplantısı sona erdi. Toplantısında Genel Başkan Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Gerçeklerde mutfak yangın var. İktidar sahipleri asgari ücretlinin evine gidip sorsunlar aybaşını nasıl getiriyorsun diye. Ekonomiyi allak bullak ettiler, Türkiye böyle bir tabloyu hiç yaşamadı. Devlette liyakati yok ettiler. Devleti çürüttüler, devlet aklı denen kavram yok oldu.

2018'in ağustosundan beri anlatıyorum. Madde madde açıklıyorum ana uyulmadı. Sonra kriz çıktı. Geldiğimiz nokta kritik nokta. Fakiri fukarayı açlığa mahkum. İnsanlar çocuklarını doyuramayacaklar. Mamalara kelepçe vuruluyorsa, sadece 1 kilo alabilirsiniz diye sınırlama getiriliyorsa ne olacak. Ortaçağ'dan değil, 20 yıldır Türkiye'yi yöneten iktidardan söz ediyorum. Bu tablo kaldırılacak bir tablo değil. Sorumlu belli. Her şeyin sorumlusu benim diyen, sarayda oturan zattır.

Erdoğan şahsım hükümeti Londra'daki bir avuç tefecinin temsilcisidir. Onlara hizmet ediyor. Bir kibrin devlete maliyetidir bugün yaşadığımız tablo. Kibirli insanın bir ülkeye hizmet etme şansı yoktur.

İsraf diz boyu devam ediyor. Yolsuzluk devam ediyor. Bırakın engellemeyi devletin en önemli kurumların başına getirdiler. Böyle bir tablo Türkiye'de yaşandı mı?

Bütün bu tablonun tek sorumlusu kifayetsiz, kibirli Erdoğan'dır. Kibir şeytana özgü bir kavramdır. Açtığı belalardan nasıl bir gerekçe yaratıp kurtulabilirim bunun peşinde. Neymiş dış mihraklarmış, neymiş ekonomik modellermiş. Milleti kandıracağını sanıyor. Millet artık bu numaraları yemiyor.

Erdoğan ve şürekasının tek hedefi Türkiye fakirleştirmek. Cebinde dolar olan köşeyi dönüyor. Bir günde yüzde 20-25 kar ettiriyor. Dolar baronlarına hizmet edenler Türkiye'ye hizmet edemez. Bunlar gayrimillidir. Destekleyenler de gayrimilli. Sen Türkiye'yi peşkeş çekiyorsun, biz buna isyan ediyoruz. Yaptığı saçmalıktır, zırvalıktır. Satmaktan bıkmadın mı, her şeyi sattın. Bu ülkenin onuru, parası var onu bile sattın.

Buradan nasıl çıkarız? Temel unsur yanlış siyaset. Bunu demokratik yollarla, milletin iradesine başvurarak çıkacağız. Milletten niye korkuyorsun, sandıktan niye korkuyorsun? Yönetemiyorsun, gücünü kaybettin. Ne yaptığını bilmiyorsun, danışacağın kimse kalmadı. Sandığı getir. Demokrasilerde milletten kaçılmaz. Niye milletten korkuyorsun?

Seni ve şürekanı, seçim yaptırmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Sağa sola kaçmanın nedeni yok. Erdeminle, bilginle sandığı getir. Milletin iradesine başvuralım. Erken seçim sadece benim ve partimin talebi değil, erken seçim milletin talebi. Kaçan insan korkak insandır, neden korkuyorsun? Çıkacaksın milletin önüne."