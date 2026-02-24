Canlı
        Son dakika: Kıraathanede silahlı kavga: 1 ölü

        Kıraathanede silahlı kavga: 1 ölü

        Giresun'un Keşap ilçesinde kıraathanede çıkan kavgada Selahattin D.'nin (73) tabancayla vurduğu Hayrettin Aydın, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:52
        Kıraathanede kavga ölümle bitti

        Giresun'un Keşap ilçesinde kıraathanede çıkan kavgada Selahattin D.'nin (73) tabancayla vurduğu Hayrettin Aydın (57), hayatını kaybetti.

        HUSUMETLİSİYLE ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçenin Bozkurt Mahallesi’ndeki bir kıraathanede meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Selahattin D. ile Hayrettin Aydın, kıraathanede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile Selahattin D., yanındaki tabancayla Aydın'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Aydın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin kontrolünde, Aydın'ın öldüğü belirlendi. Aydın'ın cansız bedeni, morga götürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

