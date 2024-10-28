Kırıkkale'de, kuvvetli rüzgarın savurduğu reklam tabelasının yaşlı kadının üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı kadın 55 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 1 Eylül günü Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgarın etkisiyle savrulan reklam tabelası, kaldırımda yürüyen 71 yaşındaki Asiye Doğançay'ın üzerine düştü. Tabela altında kalan yaşlı kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.