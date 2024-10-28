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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kırıkkale'de rüzgarın savurduğu reklam tabelası üzerine düşmüştü! Acı haber geldi | Son dakika haberleri

        Kırıkkale'de rüzgarın savurduğu reklam tabelası üzerine düşmüştü! Acı haber geldi

        Kırıkkale'nin Etiler mahallesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle reklam tabelası 71 yaşındaki Asiye Doğançay'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede 55 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 08:19 Güncelleme: 28.10.2024 - 08:19
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        55 gün sonra acı haber geldi!
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        Kırıkkale'de, kuvvetli rüzgarın savurduğu reklam tabelasının yaşlı kadının üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı kadın 55 gün sonra hayatını kaybetti.

        Olay, 1 Eylül günü Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgarın etkisiyle savrulan reklam tabelası, kaldırımda yürüyen 71 yaşındaki Asiye Doğançay'ın üzerine düştü. Tabela altında kalan yaşlı kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        55 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Yaklaşık 20 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Doğançay, 10 Ekim'de yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Palyatif serviste tedavi gören Doğançay, yapılan tüm müdahalelere rağmen 25 Ekim'de hayatını kaybetti. Hastane raporunda ise ölüm nedeni "normal ölüm" olarak kaydedildi.

        Öte yandan reklam tabelasının kadının üzerine düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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