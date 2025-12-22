Habertürk
        Kayınvalidesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Kayınvalidesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde bir kadın cinayeti meydana geldi. 56 yaşındaki Aynur Erkenci, evinde defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetmiş halde bulundu. Damadının da içlerinde bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Erkenci'nin damadı C.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:12
        Kayınvalidesini öldüren şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde bir kadın cinayeti meydana geldi. 56 yaşındaki Aynur Erkenci, evinde defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetmiş halde bulundu. Damadının da içlerinde bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Erkenci'nin damadı C.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        AA'nın haberine göre olay; Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana geldi. 20 Aralık'ta Aynur Erkenci, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından boğazından bıçaklanmış bulunmuştu.

        EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

        Sağlık görevlileri, Erkenci'nin öldüğünü tespit etmiş, Erkenci'nin damadı C.Ö'nün de aralarında bulunduğu 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

        EMNİYETTEKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

        İki gün önce Aynur Erkenci'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan C.Ö. ile 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        DAMADI TUTUKLANDI!

        Lüleburgaz Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Erkenci'nin damadı C.Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

        #KIRKLARELİ
        #Son dakika haberler
