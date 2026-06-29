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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil devrildi, 3 kişi öldü!

        Otomobil devrildi, 3 kişi öldü!

        Kırklareli'nde feci bir kaza meydana geldi. Olayda devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 13:08 Güncelleme:
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        Otomobil devrildi, 3 kişi öldü!
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        Kırklareli'nde devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre kentin Lüleburgaz ilçesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Büyükkarıştıran mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye Otoyol Jandarması ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta bulunan Ömer Zar, Emirhan Lozanlıoğlu ve Ferhat Tomurcuk hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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