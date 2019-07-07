Edirne'de geçen cuma günü başlayan 658. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde bugün 14 boyda çeyrek finalden başlayan güreşler tamamlandı. Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde Ali Gürbüz ile Orhan Okulu karşı karşıya geldi.

Birbirini karşılıklı denemelerle başlayan güreşin 21. dakikasında iki başpehlivana da pasif güreştikleri içi birer ihtar verildi.

Güreşin 40 dakikalık normal süresinin sonunda iki pehlivan da sarı kart gördü.

`Altın puan' olarak adlandırılan ve bu yıl uygulamaya geçirilen puanlama güreşinde 50. dakika Ali Gürbüz, rakibi Orhan Okulu'yu yenerek Kırkpınar'ın başpehlivanı oldu.

Ali Gürbüz maç final sonrasında kısa bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

"Karanlıkları aştık da geldik. Çok çalıştık, çok sabrettim. Üç yıl ara verip sahalara dönmek, bu sakatlıkları yaşayıp kemeri almak gerçekten çok zor. Allah'ım nasip etti"

ORHAN OKULU'NUN FİNAL YOLCULUĞU

2015 ve 2018 yılında altın kemere uzanan son şampiyon Orhan Okulu, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, ilk turda Cenk İldem'i, ikinci turu kura ve kurallar gereği güreşmeden geçerek, üçüncü turda Süleyman Aykırı'yı, çeyrek finalde Mustafa Batu'yu, yarı finalde de Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek, bir kez daha geçen yıl olduğu gibi adını finale yazdırdı. Okulu, 2018 yılında altın kemeri Şaban Yılmaz ile yaptığı final güreşinde kazanmıştı.

ALİ GÜRBÜZ FİNALE NASIL GELDİ?

2011-2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, ilk turda Abdullah Güngör'ü, ikinci turda Serhat Gökmen'i üçüncü turda İsmail Koç'u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun'u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu'nu yenerek, finale adını yazdırdı.

ALİ GÜRBÜZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ali Gürbüz (Antalya),Türk pehlivan. 650 ve 651. ve 652 Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek üç kez başpehlivan unvanını kazandı.Cumhuriyet tarihinde bu başarıyı yakalayan 5 güreşçiden biridir. Doping testi pozitif çıktığı için kazandığı altın kemer ve başpehlivanlık unvanları, para ödülü geri alındı.

1988'de Korkuteli - Antalya'da dünyaya geldi. Eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün oğludur.

2008 yılında gerçekleşen 647. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında birinci olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2009 yılındaki 648. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale kadar çıkmayı başardı.

2011 yılındaki 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Recep Kara'yı yenerek ilk kez başpehlivan oldu. 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yenerek unvanını korudu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu.Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.