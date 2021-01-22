Kirli planı farı yanmayan minibüs bozdu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Kirli planı farı yanmayan minibüs bozdu! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Husumetlisini öldürüp, suçu yaşı küçük yeğenine üstlendirdi, farı yanmayan minibüs ele verdi

Ankara'da, Murat Özçelik'in (26) 3 ay önce evinde pencere önündeyken dışarıdan ateşlenen pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili, İsmail Y. (15) tutuklandı. Dehşete düşüren olayda çocuğun ifadesine inanmayan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği sol farı yanmayan minibüsten yola çıkarak cinayeti Demircan Y.'nin (20) işlediğini belirledi. Husumetlisi Murat Özçelik'i öldürüp, az ceza alacağını düşünerek yaşı küçük yeğeni İsmail Y.'nin suçu üstlenmesini sağladığı saptanan Demircan Y. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Son dakika: Kirli planı farı yanmayan minibüs bozdu! - Haberler
Kirli planı farı yanmayan minibüs bozdu!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, geçen yıl 27 Ekim'de Keçiören ilçesinde meydana geldi. Murat Özçelik, evinde pencerenin yanında dururken, kimliği belirsiz kişinin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Özçelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Murat Özçelik

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özçelik'in husumetlisi olan Demircan Y. ve yeğeni İsmail Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. İsmail Y., Suriye uyruklu bir kişinin kamyonetiyle kağıt topladıkları sırada yanlarına gelen köpeklere tüfekle ateş ettiğini, bu sırada saçmaların penceredeki Murat Özçelik'e isabet ettiğini söyledi.

Tutuklanan Demircan Y.

Demircan Y. ise olay sırasında evinde olduğunu, yaşananlardan haberinin olmadığını iddia etti. Bunun üzerine İsmail Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Demircan Y.'nin de aralarında bulunduğu diğer 5 kişi serbest bırakıldı.

SOL FARI YANMAYAN MİNİBÜS ELE VERDİ

Ancak Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsmail Y.'nin tek başına cinayeti işleyemeyeceğini, ifadelerinin de tutarsız olduğunu düşünerek soruşturmayı genişletti. Yapılan araştırmada ölen Murat Özçelik'in daha önce Demircan Y.'yi darbettiği bilgisine ulaşıldı. Ölen Murat Özçelik'in evi ile Demircan Y.'nin evinin arasındaki 27 kilometrelik güzergahta bulunan bütün güvenlik kameralarını incelemeye alındı. 816 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucunda Murat Özçelik'in evinin yakınında sol farı yanmayan plakasız minibüs tespit edildi. Cinayet tarihinde Demircan Y.'nin minibüsle Murat Özçelik'in evinin bulunduğu yere gittiği, olayın ardından da yeğeni İsmail Y.'nin evine gittiği belirlendi.

'SUÇU SEN ÜSTLEN CEZAEVİNDE BİZ SANA BAKARIZ'

Yapılan araştırmalar sonunda Demircan Y.'nin daha önce kendisini darbeden Murat Özçelik'i öldürdüğü, daha sonra yeğeni İsmail Y.'nin evine giderek, ailenin de onayıyla yaşının küçük olması nedeniyle az ceza alacağını düşünerek suçu üstlenmesini sağladığı saptandı. Demircan Y.'nin yeğenine, "Suçu sen üstlen, cezaevinde biz sana bakarız" dediği belirtildi. Güvenlik kamerası görüntüleriyle cinayeti çözen polis, operasyonla Demircan Y.'yi gözaltına aldı. Demircan Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Yeğeni İsmail Y.'nin de olaydan sonra karıştığı farklı bir kavga olayı nedeniyle cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mr.Dolandırıcı| Son dakika: 'yüzbaşı Michael Butler'a dikkat
GÜNDEMMr. Dolandırıcı
Son dakika: Yolcu minibüsü alev topuna döndü! - Haberler
GÜNDEMYolcu minibüsü alev topuna döndü!
SON DAKİKA! Vicdansızlığın da bu kadarı! İlaçla uyutup kabanda taşıdılar
GÜNDEMYavru köpekleri ilaçla uyutup kabanda taşıdılar!
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
GÜNDEMKonya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
SON DAKİKA: Tapu müdürüne rüşvetten gözaltı!
GÜNDEMTapu müdürüne rüşvetten gözaltı!
Son dakika haberi: İnfial yaratan karşılamada itiraz sonuçlandı - Haberler
GÜNDEMİnfial yaratan karşılamada itiraz sonuçlandı
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? MEB açıkladı
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
KIYIM! Son dakika: Semaverde çay için fidan kesti! 825 lira ceza
GÜNDEMSemaverde çay için ağaç kesti!
SON DAKİKA! Şeyma Sarı ve kardeşini öldüren sanığın cezası belli oldu - Haberler
GÜNDEMPlatonik aşk dehşetinde karar açıklandı!
Son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama - Haberler
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?