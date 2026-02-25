Canlı
        Son dakika: Kırşehir'de 13 hayvan, ölü bulundu

        Kırşehir’de 13 hayvan, ölü bulundu

        Kırşehir'de 'mandıralar bölgesi' olarak bilinen Tepesidelik ve İnanç köyleri arasındaki alanda büyükbaş ve küçükbaşlardan olmak üzere toplam 13 hayvan ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:16
        13 hayvanın şüpheli ölümü

        Kırşehir’de 'mandıralar bölgesi' olarak bilinen Tepesidelik ve İnanç köyleri arasındaki alanda büyükbaş ve küçükbaşlardan olmak üzere toplam 13 hayvan ölü bulundu.

        13 HAYVAN SU HATTI ÜZERİNDE ÖLÜ BULUNDU

        Tepesidelik ve İnanç köyleri arasındaki mandıraların bulunduğu alanda dün gece, Tepesidelik köyü muhtarı Ali Doğan Türkmen, gübre atımı sırasında köyün drenaj su hattı üzerinde ölü hayvanları fark etti. Türkmen’in ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. 13 ölü hayvan, kamyona yüklenip bölgeden uzaklaştırıldı. Hayvanların kime ait olduğu ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturma da sürüyor.

