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HaberlerGündemGÜNAYDIN... Son dakika: Gençler kış ukusundan uyanan ayıyı böyle görüntüledi
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Kış uykusundan uyanan ayı ile karşılaştı: Yeni mi uyandın aslan

Bartın ile Kastamonu sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkı'na giden lisans öğrencisi Abdülkadir Karagülle ile arkadaşı beden eğitimi öğretmeni Ahmet İbrahim Öztürk, kış uykusundan uyanan ayı ile karşılaştı. Bu anları cep telefonuna kaydeden Karagülle ayıya, "Yeni mi uyandın aslan. Allah'tan başka bir şey isteseydim keşke. Ayı dedim, ayı çıktı. Nasıl bakıyor? Selamünaleyküm" diye seslendi

GÜNAYDIN... Son dakika: Gençler kış ukusundan uyanan ayıyı böyle görüntüledi
Kış uykusundan uyanan ayı ile karşılaştılar
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DHA

Bartın ile Kastamonu sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkı'nda lisans öğrencisi Abdülkadir Karagülle (26) ile arkadaşı beden eğitimi öğretmeni Ahmet İbrahim Öztürk, kış uykusundan uyanan ayı ile karşılaştı.

Bartın Üniversitesi Beden Eğitim Spor Meslek Yüksekokulu yüksek lisans öğrencisi Abdülkadir Karagülle, dün beden eğitimi öğretmeni arkadaşı Ahmet İbrahim Öztürk'ü (25),Bartın'ın Ulus ilçesindeki Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Ulukaya şelalesine götürdü.

'ALLAH'TAN BAŞKA BİR ŞEY İSTESEYDİM KEŞKE. AYI DEDİM AYI ÇIKTI'

Bir süre şelaleyi izleyen iki arkadaş, ardından üst taraftan gelen ses üzerine gidip, baktıklarında mağaradan kış uykusundan kalkan bir ayının kendilerine baktığını gördü. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyen Karagülle, büyük şaşkınlık yaşayarak ayıya, "Yeni mi uyandın aslan. Allah'tan başka bir şey isteseydim keşke. Ayı dedim, ayı çıktı. Nasıl bakıyor? Selamünaleyküm" şeklinde seslendi.

'AYI KONUŞURKEN, KARŞIMIZA ÇIKTI'

Daha önce birçok kez gittiği Ulukaya şelalesine bu kez arkadaşını götürdüğünü söyleyen Abdülkadir Karagülle, "Şelaleye arkadaşımla gittim, şelaleyi izledikten sonra biraz dinlenelim diye oturmuştuk. Arkadaşımla birlikte tesadüfen ayılarla ilgili sohbet etmeye başladık. Sonra tepeye baktığımızda ayıyı gördük. Büyük şok yaşadık. Hemen o anları görüntüye almaya başladık. Ayı bize çok bağırıyormuş, ama biz şelale sesinden duymadık. Sonra fark ettik. Daha önce hiç ayı görmemiştim. İlk kez gördüm. Büyük şaşkınlık yaşadım. Normal şartlarda ayıyı düz bir alanda görseydim, korkardım. Ama ayı ile aramızda büyük mesafe vardı. Biraz rahat olduk. Kış uykusundan yeni uyandığı için ayıya selam vermek istedim. O da bize bakıyordu. Ayı çıkmadan önce ayılarla ilgili çok konuşmuştuk. Keşke başka bir şey isteseydim, olurdu, çok ilginç oldu" dedi.

'KIŞ UYKUSUNDAN UYANAN AYI İLE KARŞILAŞMAK BİZİM İÇİN ŞANS'

Arkadaşıyla birlikte sürekli doğa gezisi yaptıklarını söyleyen beden eğitimi öğretmeni Ahmet İbrahim Öztürk ise, "Çocukluğumuzdan bu yana doğa gezisi yapıyoruz. Dün de şelaleye gittik. Şelaleyi izledikten sonra sohbet ediyorduk, ayılarla ilgili konuşmaya başladık. Abdülkadir bana ayı var deyince, çok büyük tesadüf oldu. Çok şaşırdık. Bartın´da ayıyı görmek bizi çok sevindirdi. Doğal güzellikleri korumamız gerekir. Bu her insanın başına gelecek bir olay değil, ilk kez bizim başımıza geldi. Kış uykusundan uyanan ayı ile karşılaşmak bizim için şans oldu" şeklinde konuştu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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