Kız kardeşini boğazından bıçakladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaEsenler'de kadın cinayeti! SON DAKİKA: Yıldız Gül'ün ağabeyisi de gözaltına alındı
ABONE OL

Son dakika haberler... Esenler'de bıçaklanarak öldürülen kadının ağabeyi gözaltına alındı

Türkiye yine bir kadın cinayetine tanık oldu. İstanbul Esenler'de Yıldız Gül (38) adlı kadın, yol kenarında boğazından bıçaklanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi olarak ağabeyi gözaltına alındı

Esenler'de kadın cinayeti! SON DAKİKA: Yıldız Gül'ün ağabeyisi de gözaltına alındı
Kız kardeşini boğazından bıçakladı!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, Esenler Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçlık alanda boğazından bıçaklanan 38 yaşındaki Yıldız Gül ağır yaralandı.

YOLA ULAŞARAK YARDIM İSTEDİ

DHA'nın haberine göre, yaralı kadın sürünerek yola kadar ulaştı. Kadını gören sürücüler yardım için durdu. Olay yerine ambulans ve polis çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yıldız Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS SAATLERCE DELİL ARADI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri saatlerce hem ağaçlık alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptı. Polis, çevredekilerden bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi.

AĞABEYİ YAKALANDI

Polis cinayetle ilgili kadının ağabeyi K.B.'yi gözaltına aldı. K.B.'nin cinayeti itiraf ettiği belirtilirken emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polise dava - Haberler
GÜNDEMMetin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polise dava
SON DAKİKA: Alinur Aktaş'ın testi pozitif çıktı!
GÜNDEMAlinur Aktaş'ın testi pozitif çıktı!
Bursluluk sınavı ne zaman? MEB Bursluluk Sınavı 2021 tarihi açıklandı mı? İOKBS tarihi...
GÜNDEMBursluluk sınavı ne zaman 2021?
Son dakika: İçişleri duyurdu! TESUD yönetimi görevden uzaklaştırıldı - Haberler
GÜNDEMİçişleri duyurdu! TESUD yönetimi görevden ...
SON DAKİKA: Çocukların kavgasında mahalle karıştı
GÜNDEMÇocukların kavgasında mahalle karıştı
Memleketinde Kemal Sunal müzesi kuruluyor! Kemal Sunal müzesi nerede?
GÜNDEMMemleketinde Kemal Sunal Müzesi kurulacak
Aşılamada lider ülkeler
GÜNDEMAşılamada lider ülkeler
İSTANBUL'DA YAŞADI! Son dakika: Yabancı uyruklu 11 kişiyi rehin aldılar! - Haberler
GÜNDEMYabancı uyruklu 11 kişiyi rehin aldılar!
Son dakika: Muharrem İnce taburcu oldu - Haberler
GÜNDEMMuharrem İnce taburcu oldu
Korkmaz Karaca'ya yeni görev - Haberler
GÜNDEMKorkmaz Karaca'ya yeni görev