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Son dakika gelişmesine göre, Türk Kızılayınca, olağanüstü kongre için kayyum görevlendirilmesi kararının mahkeme tarafından yargı süreci kesinleşinceye dek ertelendiği bildirildi.
"YARGI SÜREÇLERİ BİTİNCEYE KADAR FİİLEN BİR KAYYUM HEYETİNİN GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL"
Türkiye Kızılay Derneği, "Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin, olağanüstü kongre için üç kişinin görevlendirilmesini tüm yargılama süreçleri kesinleşinceye kadar ertelediğini, kararla Kızılay'a tüm yargılama süreçleri bitinceye kadar fiilen bir kayyum heyetinin gelmesinin hukuken mümkün olmadığını" duyurdu.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin "2017-1906 esas - 2018-2128 karar sayılı gerekçeli kararında dernek yönetiminin herhangi bir suistimalinin ve görevi kötüye kullanma iddiasının bulunmadığının vurgulandığı, halihazırda Kızılay yönetiminin görevinin başında olduğunun altının çizildiği" ifade edildi.
"KIZILAY'IN ÜST MAHKEME NEZDİNDE KARARIN ESASTAN DÜZELTİLMESİNE YÖNELİK İTİRAZ SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"
Açıklamaya şöyle devam edildi:
"Kızılay Hukuk Müşavirliğinin, gerekçeli karardaki tedbire itirazını haklı görerek ek kararla düzelten mahkeme, verilen kararın olağanüstü genel kurul yapılmasına yönelik olduğunu, Kızılay yönetiminin görevinin başında olduğunu ifade etmiş, tereddütleri gidererek telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçme adına, olağanüstü kongre için üç kişinin görevlendirilmesini tüm yargılama süreçleri kesinleşinceye kadar ertelemiştir. Verilen karar ile Kızılay'a tüm yargılama süreçleri bitinceye kadar fiilen bir kayyum heyetinin gelmesi hukuken mümkün değildir. Kızılay'ın üst mahkeme nezdinde kararın esastan düzeltilmesine yönelik itiraz süreci devam etmektedir."
Kızılay'a kayyum atandı. Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sırkaya, olağanüstü genel kurul yapmak üzere Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ile İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım'ı kayyum olarak görevlendirmişti.
"KIZILAY'IN FAALİYETLERİ KESİNTİYE UĞRAMADAN DEVAM EDECEK"
Türk Kızılayı Derneği konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Milletimiz ve tüm mazlumlar müsterih olsun, Kızılay'ın faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek. Kızılay, yerel mahkemenin kayyum eliyle olağanüstü genel kurula götürülme kararına üst mahkemeler nezdinde itiraz edecek" ifadesini kullanmıştı.
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