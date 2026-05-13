Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 47 gün önce 3 kişinin hayatını kaybettiği eğlence merkezindeki saldırıya ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı. Dosyada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

İHA'nın haberine göre 27 Mart'ta bir eğlence mekanına otomobille gelen kişilerce ateş açılması sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49) ve emekli polis memuru Talip Çakır'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili geniş çaplı çalışma sürüyor.

2 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Son olarak, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen D.S., A.Ç., A.Ç., G.A. ve İ.C.U. isimli şüpheliler, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.C.U. ve A.Ç. tutuklandı; D.S., A.Ç. ve G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.