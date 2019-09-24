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HaberlerGündemSon dakika... Kocaeli'nde 2 TIR çarpıştı! D-100 trafiğe kapandı! - Haberler

Son dakika... Kocaeli'nde 2 TIR çarpıştı! D-100 trafiğe kapandı!

İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda makaslayan tır kazaya karışarak tünel girişini trafiğe kapattı. Bir başka tırın da karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

trafik kazası

Kocaeli'nde sabah 06.30 sıralarında İzmit D-100 Karayolu Seka Tüneli girişi İstanbul istikametinde, edinilen bilgiye göre E.A. idaresindeki tır, Seka Tünel girişinde kontrolden çıkarak yol ortasındaki işaret direğine çarptıktan sonra makaslayarak yol ortasında kaldı. Makaslayan tıra, arkadan gelen İ.Y. idaresindeki bir başka tır çarpınca yol tamamen trafiğe kapandı. Kazada işaret direğine çarparak makaslayan tırın sürücüsü E.A. araç içinde sıkışarak yaralandı.

TIR SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

İHA'da yer alan habere göre kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü E.A., ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada tamamen trafiğe kapanan D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol araçların çekilmesi ile yeniden trafiğe açıldı.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Trafiğe kapanan yolda oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Seka Tünel girişinde kaza yapan tır nedeniyle kapanan yolda araçların kaldırılmasını bekleyen trafikteki diğer araçların tamamen durduğu görünüyor. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yolda ulaşım zaman zaman yan yoldan veriliyor.

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