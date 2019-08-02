Son dakika... Kocaeli'nde şoke eden olay! Tuvalet kavgasında bir genç can verdi! - Haberler

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dün gece saatlerinde, Değirmendere sahilindeki arıtma tesisleri önünde akılalmaz bir cinayet meydana geldi. Sahilde alkol alan Müslüm A., açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde alkol alan gençler tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Müslüm A., kavgayı ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay´ı bıçakladı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

DHA'daki habere göre kavgayı gören T.A., Müslüm A.´ya müdahale edip yere yatırdı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekibi Müslüm A.´yı gözaltına aldı. Çağatay Burak Atay, çağırılan ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen Çağatay Burak Atay, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

"AŞIRI ALKOLLÜYDÜM" DEDİ

Müslüm A., polisteki ifadesinde tuvaletini yaparken alkol alan kişilerle tartıştıklarını, ardından kavga ettiklerini, aşırı alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söyledi. Müslüm A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.