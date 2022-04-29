Kocasını bıçakla öldürdü! 0:00 / 0:00

İHA

Hatay'da edinilen bilgiye göre olay, Özerli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Alper Erbek (39), eşi Nagihan Erbek (37) ile ailevi sorunlardan dolayı tartışmaya başladı.

EŞİNİN BOĞAZINA SARILDI

İHA'da yer alan habere göre sinirlerine hakim olamayan Alper Erbek eşinin boğazına sarıldı. Nefes almakta güçlük çeken genç kadın eline geçirdiği bıçağı kocasına sapladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavgayı duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler yerde kanlar içinde yatan Alper Erbek’in öldüğünü belirledi.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ GÖZALTINDA

Karısı tarafından bıçak darbesiyle öldürülen Alper Erbek'in cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken, 3 çocuk annesi Nagihan Erbek ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.