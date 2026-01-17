Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kombi bacası yerinden çıktı: 8 kişi doğal gazdan zehirlendi | Son dakika haberleri

        Kombi bacası yerinden çıktı: 8 kişi doğal gazdan zehirlendi

        Elazığ'ın Ataşehir mahallesinde bir evde kombi bacası yerinden çıkarak, yanan gaz eve dolmaya başladı. Evde bulunan 4'ü çocuk 8 kişi zehirlendi. Zehirlenenlerden birisi durumu fark edip sağlık ekiplerine haber vermesiyle faciadan dönüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 09:35 Güncelleme: 17.01.2026 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kombi faciası can alıyordu?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Elazığ'da kombi bacasının yerinden çıkması sonucu, aynı evdeki 4'ü çocuk 8 kişi zehirlendi. Evden birinin uyanarak durumu fark edip ekiplere haber vermesi, facianın önüne geçti.

        Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Dervişler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binada bulunan dairenin kombi bacası yerinden çıktı. Yanmış gazın içeriye dolmaya başlamasıyla evde bulunan 4'ü çocuk 8 kişi zehirlendi.

        Zehirlenen şahıslardan biri uyanıp durumu fark edince, tüm aile fertlerini uyandırdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

        KOMBİ BORUSU YERİNDEN ÇIKMIŞ

        8 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İçeri giren doğal gaz ekipleri yaptıkları incelemede kombi borusunun yerinden çıktığını fark etti. Daire içerisindeki ölçümlerde yüksek miktarda gaz tespit edildi.

        Öte yandan, aile fertlerinden bazılarının mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle dün akşam saatlerinde hastaneye başvurduğu, tedavilerinin ardından eve geri geldiği öğrenildi.

        "ALLAH'TAN UYANMIŞLAR"

        Evin içerisinde 8 kişi olduğunu dile getiren apartman sakinlerinden Gürhan Turhan, "Bunlardan 4'ü çocuk 4'ü yetişkindi. Akşam da hastaneye götürmüştük. Biz soğuk algınlığı diye düşündük. Gece bacadan çıkan yanmış gaz geri geldiği için fark edememişler ve zehirlenmişler. Allah'tan uyanmışlar. Vatandaşlar bu soğuk günlerde dikkat etsinler. Baca yerinden çıkmıştı. Bu akşam yine götürmüştük. Dünden bu yana üşütme gibi sıkıntıları vardı ama üşütme değilmiş doğalgazmış. Farkına varmadık, kokusu olmadığı için bilemedik" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hırsızlar azılı iki kuzen genç kız çıktı

        İstanbul Bakırköy'de girdikleri iki ayrı villadan 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan iki genç kızın, azılı iki kuzen hırsız olduğu ortaya çıktı. Naz Ç. (22) ve Damla Ç. (19) adlı iki kuzen, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde girecekleri yeni adresleri ararken Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. İki kuzenin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi