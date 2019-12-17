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TÜİK kasım ayı konut satışları istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54.4 oranında artarak 138 bin 372 oldu.

AYLARA GÖRE SATIŞLAR:

kasımda konut satışlarında, İstanbul 24 bin 924 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 406 konut satışı ve yüzde 10.5 pay ile Ankara, 8 bin 428 konut satışı ve yüzde 6.1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Ardahan, 44 konut ile Hakkari ve 72 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE 725 YÜKSELDİ

Kasımda TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 724.8 oranında artış göstererek 43 911 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 31.7 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 183 konut satışı ve yüzde 18.6 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 47.6 ile Ardahan oldu.

YABANCIYA SATIŞTA DÜŞÜŞ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.6 azalarak 3 bin 988 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2019'da ilk sırayı 1.885 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 825 konut satışı ile Antalya, 218 konut satışı ile Ankara, 128 konut satışı ile Bursa ve 110 konut satışı ile Yalova izledi.

IRAKLILAR İLK SIRADA

Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 575 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 500 konut ile İran, 300 konut ile Rusya Federasyonu, 216 konut ile Afganistan ve 174 konut ile Suudi Arabistan izledi.