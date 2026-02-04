Habertürk
        Konya'da organize suç ögrütüne operasyon: 25 gözaltı

        Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:48 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:52
        Organize suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
        Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yörede halkın huzurunu bozan organize suç örgütüne yönelik projeli çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Ereğli ve Karapınar ilçelerinde belirlenen 24 ikamet, 6 iş yeri ve 11 araca yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda örgüt lideri ile birlikte toplam 25 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

        SUÇ DOSYALARI KABARIK

        Şüphelilerin, 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'şantaj', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.

        BALİSTİK YELEKLER VE SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonda adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Aramalarda 5 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca, 21 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 11 gram esrar maddesi, 5 adet çek ve senet, 1 adet not defteri, 1 adet flash bellek ve 1 adet mühür ele geçirildi.Gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

