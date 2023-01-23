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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Konya'daki köpek katillerine verilen cezaya savcılıktan itiraz!
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Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 sanık hakkındaki cezaya itiraz edildi

Konya'da barınaktaki köpeği kürekle korkunç bir şekilde öldüren 2 caniye geçtiğimiz hafta 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti. Bugün ise Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti

Son dakika: Konya'daki köpek katillerine verilen cezaya savcılıktan itiraz!
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AA

Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan 2 sanık hakkındaki karara, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

AA'da yer alan habere göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde şüpheliler M.B ve S.Ç'nin kürekle köpeğe sert şekilde vurduğuna dair görüntülerinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Kasım 2022'de Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Aynı tarihte gözaltına alınan 2 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma sonucunda 08.12.2022 tarihli iddianame ile her 2 şüpheli hakkında, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanını kasten öldürme' suçundan Konya Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince 20.01.2023 tarihinde sanıklar M.B ve S.Ç hakkında karar verilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca her 2 sanık hakkında alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması (daha fazla ceza verilmesi) gerektiği ve haklarında verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmaması gerektiği gerekçeleri ile karar aleyhine itiraz yoluna başvurulmuştur. İtirazın değerlendirilmesi süreci devam etmektedir."

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMIŞTI

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli M.B. ve S.Ç, tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, yargılama sonucu 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan sanıkların barınakta veteriner teknisyen ve sağlık teknisyeni olarak görev yapmaları "nitelikli hal" sayılarak ceza 1 yıl 6 aya çıkarılmış, mahkeme daha sonra cezayı "iyi hal" indirimiyle 1 yıl 3'er aya indirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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