Konya'daki köpek katillerinin cezası belli oldu!

AA

Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, önce 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme daha sonra cezayı "iyi hal" indirimiyle 1 yıl 3'er aya indirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre duruşma öncesi Konya Adliyesi önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliye binasına gelenlerin önce üst aramaları yapıldı. Ardından ana bina girişinde X-RAY cihazından geçirildi.

Fotoğraf: DHA Adliyeye gelen hayvanseverler ise bahçe kararın açıklanmasını bekledi. Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları ve davaya katılma talebi bulunan bazı barolar ile hayvanları koruma derneklerinin temsilcileri katıldı. İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI Mahkeme, katılma taleplerini reddettikten sonra verdiği aranın ardından sanıklar hakkındaki kararı açıkladı. Sanıklar Murat Bacak (27) ile Sefa Çakmak'a "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan önce 1'er yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA Ardından sanıkların barınakta veteriner teknisyen ve sağlık teknisyeni olarak görev yapmaları "nitelikli hal" sayılarak ceza 1 yıl 6 aya çıkarıldı. Mahkeme daha sonra cezayı "iyi hal" indirimiyle 1 yıl 3'er aya indirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Fotoğraf: Habertürk Hayvanseverler ise adliye önünde ’Hayvanlar dışarı katiller içeri, adalete kürek indi’ sloganları ile uzun süre adliye binası önünde kararı protesto etti. Öfkeli kalabalık yaklaşık yarım saat süren eylemlerinin ardından adliye binası önünden ayrıldı. NE OLMUŞTU? Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat Bacak ile Sefa Çakmak'a, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.