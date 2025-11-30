Araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Konya'da bir trafik kazası meydana geldi. Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ali Fidan, hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor
Konya'nın Akşehir ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü 82 yaşındaki Ali Fidan, hayatını kaybetti.
ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI
DHA'nın haberine göre kaza; saat 09.00 sıralarında Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana geldi. Ali Fidan’ın kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede Fidan'ın öldüğünü belirledi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Fidan'ın cansız bedeni, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.