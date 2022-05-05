DHA

Kentte 3 katlı apartmanın üst katında bulunan Faruk Özer'e ait evde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Faruk Özer, eşi Hayriye ile oğulları Mustafa, balkona çıkıp yardım istedi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenle balkona ulaşarak önce anne ve oğlunu kurtardı.

EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada Faruk Özer, balkon demirinin dışına çıkıp, dumandan uzaklaşmaya çalıştı. Kısa süreli panik yaşanırken, çevredekiler Özer'e beklemesi gerektiğini ve itfaiyenin kendisini de kurtaracağını söyleyerek, sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, Özer'i de kurtardı. Sağlık ekipleri aile fertlerine olay yerinde müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çalışmaları olay yerinde takip eden itfaiye ekiplerinin müdürü Mehmet Ali Ballak, "Balkonda 3 kişinin mahsur kaldığını gördük. Alevler yaklaşmak üzereydi. İlk olarak müdahale ederek onları kurtardık. Sonrasında yangını söndürdük" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.