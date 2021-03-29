Korkunç görüntüyü çeken kişi açığa alındı! 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Engin E. isimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat K.’nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

İHA'nın haberine göre, kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat K., Engin E.’yi darp ederek boğazına bıçak dayayıp görüntüyü sosyal medya paylaştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kısa sürede tepki çeken görüntüler neticesinde polis ekipleri harekete geçerek Fırat K. ve olaya karışan E.M. ile M.A. isimli iki arkadaşı yakaladı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Fırat K., E.M. ve M.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili adli işlemler devam ederken Fırat K.’ya yardım eden ve tutuklanarak cezaevine gönderilen M.A.’nın Kartepe Belediyesi’nde çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe Belediyesi'nin M.A.’nın işten çıkartılması için çalışma başlattığı belirtildi.

Kartepe Belediyesi Başkanı Mustafa Kocaman’ın yaptığı açıklamada, M.A.’nın olayın neresinde olduğunu bilmediklerini ancak Fırat K.’ya yardım ederek video çektiğini ve bu nedenle açığa alınarak işten çıkartılması konusunda hukuki süreç başlattıkları kaydedildi.