DHA

Olay, saat 17.00 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde meydana geldi. 62 yaşındaki müteahhit Aytekin Meral, cipiyle işinden evine geldiği sırada, sokağa gelen motosikletli kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

DHA'nın haberine göre şüpheliler, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Meral'i hastaneye kaldırdı.

Müteahhidin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Motosikletli iki kişinin olay yerine geliş ve gidişleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, saldırının hemen sonrasında müteahhidin yaralı halde yerde yattığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.