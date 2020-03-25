DHA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan şehrinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve başta Avrupa kıtası olmak üzere tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında acı bilanço her geçen gün artıyor. Küresel pandemide yaşanan can kaybı 19 bin 119'a (14.10 itibariyle),vaka sayı ise 428 bine çıktı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

DHA'da yer alan habere göre koronavirüs belirtileri gösterdiğini düşünüp test yaptırmak isteyenler ise bugün, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akın etti. Hastane bahçesinde test için gelenlerin uzun kuyruklar oluşturmaya devam ettiği görüldü.

'SOSYAL MESAFE' İÇİN ŞERİT ÇEKİLDİ

Vatandaşların oluşturduğu test kuyruğu bugün daha da uzadı. Polis ve hastane güvenlik görevlileri kuyrukta bekleyen vatandaşların olduğu alana güvenlik şeridi çekerek gerekli mesafe kuralını uygulamaya çalıştı.

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