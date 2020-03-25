Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını ve testleri pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak'la ilgili açıklamalar yaptı. Kendisi gibi test yaptıran Yusuf Günay'la ilgili de konuşan Cengiz, "Bu maçlar oynatılmasın diye yalvardım" ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in son durumunun iyi olduğunu belirten Cengiz, Abdurrahim Albayrak'ın oğlunda da koronavirüs çıktığını dile getirdi. Cengiz'in açıklamaları şöyle:

FATİH TERİM'İN DURUMU

"Hocamızın sağlığı çok iyi, maşallah yerinde. Karşılıklı espriler yaptık, sağlığı yerinde. Sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın."

KENDİSİNİN SAĞLIK DURUMU

"Bende belirtilerin hiçbiri yok. Testlerin sonuçlarını bekliyoruz, velev ki korona geldi... Bizim doktorlardan aldığımız bilgi, kitlenin %80'inin bu virüse yakalanacağını söylüyor. Kalan %20 için devlet bir ulusal savaş içinde. İlgili bakanlıkların dediklerine uymamız gerekiyor. Bütün departmanlarımızı evden çalışmaya sevk ettik. Bu bir pandemi. Bu salgından kaçış görünmüyor, önemli olan vücut direncini en üstte tutarak, yönergelere titizlikle uyarak bu salgını atlatmak."

BEŞİKTAŞ DERBİSİ VE LİGLERİN ERTELENMESİ: YALVARDIM!

"Maçlar oynanmasın diye yalvardım. Biz uyarılarımızı yaptık ama maalesef algı peşinden koşanlar, biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi ters algı yapıyorlar. Kronolojik sıraya uymuyorlar. Devletimiz ne derse odur. 12 Mart'ta, devletimiz maçların seyircili oynanacağını iddia etti. İlk koronavirüs vakasının ardından bütün insanlar marketleri boşalttılar. Devletimiz, bu paniği önlemek için araştırmaları yaptı, maçın seyircili oynanacağını ilan etti."

"SEYİRCİSİZ OYNAMAK BİZİM İÇİN AVANTAJ"

"Bizim de o gün bir sponsorluk anlaşmamız vardı. Devletimiz seyircili oynatacak, ancak seyircili oynatabiliriz, panik yapmaya gerek yok, panik yaratanlara dikkat edin dedim. Spor bugün var, yarın yok. İnsan hayatından daha değerli hiçbir şey yok. En değerli olan insanların varlığı. Bu tüm insanlar adına pandemi. Tabii biz önce kendi insanlarımızı düşünüyoruz. Akşam, devletimiz bir karar aldı. Akşam 19.00'da seyircisiz dendi, dediklerimizin miadı doldu. O akşam, hemen devletimizle iletişime geçtik. Ama biz, öneri olarak en az 1500 insan var akredite olan. Bizler, Beşiktaş yöneticileri de oradaydı. Herkes risk altındaydı. Bunu seyircili ya da seyircisiz oynatmak yerine erteleme isteme sebebimiz nedir. Bizim kalan 8 maçımızın 5'i deplasman. Biz bunu istemedik, seyircisiz oynamak zaten bizim için avantaj."

"FUTBOLCULAR SAHAYA ÇIKMAK İSTEMEDİ"

"Sporcular çok huzursuzdu, Fatih hoca tek tek ikna etti. Maç oynandı. Biz bir avantaj elde edelim demedik. Erteleyelim dedik. Maalesef, TFF müthiş bir inatla, sanki ligin illa da oynanmasını istediler. Futbolcular sahaya çıkmayı istemiyorlar. Bizden başka da bunu konuşan olmadı, bir tek Bursaspor basketbol takımı bildiri yayınladı. Nihat beyi aradım, maçların ertelenmesinde hayır var dedim. 8 maçı, haftada 2 maç oynayarak 1 ayda tamamlarız. Devletimiz bize ne zaman yol verirse, 1 ayda bitiririz. 1. Lig'de 6 maç kaldı, bu daha kısa sürede biter. Bu bir sağlık sorunu, bu nedenle erteleme istedik. Stadı dezenfekte ettik, gelin dediğimizde devletimiz seyircili oynanma kararı almıştı. Olay bu. TFF, bu süreci sağlıklı olarak yönetemedi. Nihat bey bana hayır, Kulüpler Birliği ıslak imzalı kağıt getirmezse müdahil olmam dedi."

"DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"TFF'den umudu kestik, elimizden geleni yaptık devletimiz özelinde. Bu refleks için teşekkür ediyorum devletimize. Benim test neticem henüz gelmedi. Kimsenin burnunun kanamasını istemem. Bana hiçbir camiayla ilgili, kimse bir şey söyletemez. Hepsi bizim yakınımız. Sanki bu virüs Wuhan'da değil de Galatasaray'da yaratıldı, oradan Türkiye'ye yayıldı. Yapmayın be güzel kardeşim ya. Sen eşinle koronavirüsten yatıp, evladının da orada yattığını hayal edebilir misin? Bu kin, bu nefret ne? Neden toplumları ayrıştırmaya çalışıyorsunuz? Fanatizm de bir rahatlama yolu ama lütfen 5. Kol gibi çalışanların tuzağına düşmeyin. Abdurrahim bey, oğlu, eşi, Fatih hocam, Yusuf bey, Göksel bey keşke hastalanmasaydı da puan alınmasaydı. Lig için tüm alternatifler konuşulabilir ama ligleri nasıl başlatabiliriz konuşuldu Kulüpler Birliği toplantısında, başka bir şey konuşulmadı. Şu anda da Kulüpler Birliği'nde çalışma grupları var, TFF'yle uyum içinde devletimize bilgi aktarmaya çalışılıyor."

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