İHA

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde daha önce hastaneye başvuran M.Y. isimli kişiye yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Lüleburgaz’da özel bir hastanede 5 gün boyunca tedavi gören M.Y.’nin test sonuçları yapılan tedavinin artından negatife dönüştü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EŞLİK ETTİ

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine M.Y.'ye artık taburcu olacağı ve bir süre daha kendisine çok dikkat etmesi gerektiği söylendi. M.Y., bu haberin ardından sağlık ekipleriyle penguen dansı yaparak hastaneden taburcu oldu.

O DANS BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

M.Y.’nin sağlık çalışanlarıyla yaptığı penguen dansı renkli görüntülere sahne oldu. Dünyanın birçok yerinde ve Türkiye'de sosyal medyaya yansıyan görüntü büyük beğeni topladı.