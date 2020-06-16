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HaberlerSağlıkSon dakika koronavirüs haberi! Koronavirüs salgınında bugünün yeni vaka sayısı 1467
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Son dakika... Koronavirüs salgınında bugünün yeni vaka sayısı 1467

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugünün yeni vaka sayısının 1467 olduğunu 17 hastanın ise hayatını kaybettiğini bildirdi

koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu.

Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 153 bin 379 oldu.

''TEDBİRLERLE GÜÇLÜYÜZ''

Sağlık Bakanı Koca yaptığı paylaşımda, ''Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.'' ifadelerini kullandı.

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