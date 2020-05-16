SON DAKİKA! Koronavirüs salgınında can kaybı 4096'ya yükseldi. Bugün hayatını kaybeden vatandaşların sayısı ise 41 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika gelişmesi olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yoğun bakım hasta sayısı ile yoğun bakıma giren hastaların ve hayatını kaybedenlerin oranında azalma olduğunu kaydetti. Bakan Koca, iyileşme hızında öngörülebilir bir yavaşlama olduğunu belirtirken 'Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım' ifadelerini kullandı.





— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 16, 2020

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!