Yeni vaka sayısı açıklandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1582 oldu.

Son 24 saatte 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 830 bin 456'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 59 bin 433, vefat sayısı 43 bin 589, ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜN 282 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 10 Mayıs verilerine göre, 213 bin 863 test yapılmıştı. Semptom gösteren bin 734 hastayla birlikte 13 bin 604 yeni vakanın tespit edildiği dün, 282 kişi hayatını kaybetmiş ve 26 bin 953 kişi iyileşmişti.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 1-7 MAYIS 2021

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!