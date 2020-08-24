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HaberlerSağlıkSon dakika koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı 24 Ağustos vaka sayısını açıkladı
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1443

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 1443 yeni vaka tespit edildi, 18 hasta hayatını kaybetti

koronavirüs
HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.

Son 24 saatte 743 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak.'' dedi.

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