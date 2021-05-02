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HaberlerSağlıkSON DAKİKA VAKA SAYISI! 2 Mayıs koronavirüs tablosu 2021 açıklandı!
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 25 bin 980

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi, 340 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA VAKA SAYISI! 2 Mayıs koronavirüs tablosu 2021 açıklandı!
Vaka sayısı düşüyor
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HABERTURK.COM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 587 oldu.

Son 24 saatte 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388, vefat sayısı 40 bin 844, ağır hasta sayısı 3 bin 532 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜN 373 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 1 Mayıs verilerine göre, 242 bin 194 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 615 hastayla birlikte 28 bin 817 yeni vaka tespit edilmişti. 373 kişi hayatını kaybederken 81 bin 302 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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