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Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 15 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 227 bin 982 ve can kaybının 5 bin 645 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 47 bin 412 test yapıldı, 963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 665 bin 383, vaka sayısı 227 bin 982 ve vefat sayısı 5 bin 645 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1280, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 403 ve iyileşen sayısı 211 bin 561 olarak kayıtlara geçti.

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KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." ifadelerini kullandı.