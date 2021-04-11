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HaberlerSağlıkSon dakika Korona Yeni vaka sayısı 50 bine düştü! - Haberler
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 50 bin 678

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi, 237 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika Korona Yeni vaka sayısı 50 bine düştü! - Haberler
HABERTURK.COM / AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 548 oldu.

Son 24 saatte 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.

Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, vefat sayısı 33 bin 939, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜN 52 BİN 676 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle dün 248 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 497 yeni hastayla birlikte toplam 52 bin 676 vakanın tespit edildiğini ve 32 bin 539 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE)27 MART-2 NİSAN 2021

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