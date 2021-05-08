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HaberlerGündemSON DAKİKA VAKA SAYISI! 8 Mayıs koronavirüs tablosu 2021 açıklandı
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 18 bin 52 oldu

Son dakika... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu, 28 bin 896 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi. Vaka sayısı 20 binin altına geriledi

SON DAKİKA VAKA SAYISI! 8 Mayıs koronavirüs tablosu 2021 açıklandı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı. 281 kişi yaşamını yitirirken, hasta sayısı ise 2 bin 178 oldu.

Son 24 saatte 28 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.

FİLYASYON ORANI YÜZDE 99,9 OLARAK KAYDA GEÇTİ

Test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141, vefat sayısı 42 bin 746, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

BUGÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (8 MAYIS 2021)

DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU (7 MAYIS 2021)


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