Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkSON DAKİKA VAKA sayısı düşmüyor! Bir kez daha 40 binin üzerinde... - Haberler
ABONE OL

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 42 bin 551

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi, 193 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA VAKA sayısı düşmüyor! Bir kez daha 40 binin üzerinde... - Haberler
HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığı, bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi, 193 hasta ise hayatını kaybetti.

CAN KAYBI YÜKSELDİ

Tabloya göre son 24 saatte 193 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 456’ya yükseldi.

Bugün iyileşen 25 bin 627 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 130 bin 977’ye yükseldi.

DÜN 41 BİN 998 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 185 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 508 yeni hastayla birlikte toplam 41 bin 998 vakanın tespit edildiğini ve 22 bin 674 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE)27 MART-2 NİSAN 2021

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

5 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Prof. Dr. Kemalettin Aydın vaka sayısındaki düşüş için gün verdi
SAĞLIKProf. Dr. Kemalettin Aydın vaka sayısındaki düşüş ...
AMAN DİKKAT! Son dakika: Kanser hastaları için korona aşısı uyarısı geldi
SAĞLIKKanser hastaları için çok önemli uyarı!
12 KAT... Son dakika: Eskişehir vaka sayısında korkutan gelişme
SAĞLIKO kentte vakalar 47 günde 12 kat arttı!
Mucize bebek önce Covid-19'u ardından kalp hastalığını yendi
SAĞLIKMucize bebek önce Covid-19'u ardından kalp ...
Anne sesi... SON DAKİKA: Küçük Majra, Türk hekimleri sayesinde annesini duydu
SAĞLIKMenenjit geçirmişti! Annesini duydu!
5 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
4 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA VAKA SAYISI: 4 Nisan korona tablosu yayınlandı! Covid-19 vaka sayısı son durum
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
Son dakika haberi Bakan Koca: Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor
SAĞLIKBakan Koca: Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ...