SON DAKİKA VAKA sayısı düşmüyor! Bir kez daha 40 binin üzerinde... - Haberler

HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığı, bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi, 193 hasta ise hayatını kaybetti.

CAN KAYBI YÜKSELDİ

Tabloya göre son 24 saatte 193 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 456’ya yükseldi.

Bugün iyileşen 25 bin 627 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 130 bin 977’ye yükseldi.

DÜN 41 BİN 998 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 185 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 508 yeni hastayla birlikte toplam 41 bin 998 vakanın tespit edildiğini ve 22 bin 674 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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