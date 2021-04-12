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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 54 bin 562

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi, 243 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 54 bin 562
HABERTURK.COM / AA

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 891 oldu, 41 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.

DÜN 50 BİN 678 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 237 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 548 yeni hastayla birlikte toplam 50 bin 678 vakanın tespit edildiğini ve 30 bin 194 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE)27 MART-2 NİSAN 2021

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