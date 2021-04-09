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HaberlerSağlıkSon dakika... Türkiye Koronavirüs yeni vaka sayısı belli oldu! 60 bin sınırında... - Haberler
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 55 bin 791

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi, 253 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika... Türkiye Koronavirüs yeni vaka sayısı belli oldu! 60 bin sınırında... - Haberler
HABERTURK.COM / AA

Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 56 BİN SINIRINDAYDI

Sağlık Bakanlığı’nın 8 Nisan verilerine göre semptom gösteren 2 bin 316 hastayla birlikte 55 bin 941 yeni vaka tespit edilmişti. Dün 258 kişi hayatını kaybederken 37 bin 914 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE)27 MART-2 NİSAN 2021

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