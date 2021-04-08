Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkSON DAKİKA Koronavirüs yeni vaka sayısı 60 bine yaklaşıyor... - Haberler
ABONE OL

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 55 bin 941

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 55 bin 941 yeni vaka sayısı açıklandı, 258 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA Koronavirüs yeni vaka sayısı 60 bine yaklaşıyor... - Haberler
HABERTURK.COM / AA

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 615 oldu, 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.

TÜRKİYE'DE GÜNLÜK VAKALARIN SEYRİ

7 Nisan'da günlük vaka sayısı 54 bin 740, can kaybı da 276 oldu. Böylece Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü Mart 2020'den bu yana toplam sayı 3,6 milyonun üzerine çıkarken, can kaybı da 33 bin seviyesine yaklaştı.

BBC Türkçe'nin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarından derlediği veriler, vaka sayılarının Şubat ayıyla birlikte yükselmeye başladığı ve Mart ayı başıyla birlikte de hızlı bir yükseliş eğilimine girdiğini gösteriyor.

Mart ayı başıyla birlikte iktidar "kademeli normalleşme" ve yerinde karar adını verdiği, kısıtlamaların bölgesel olarak, kademeli bir şekilde kaldırılmaya başlandığı bir döneme girdi.

Ayrıca yine Mart ayı, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği kurultayları ile Türkiye'nin farklı yerlerinde yine binlerce kişinin katıldığı Nevruz kutlamaları gibi toplu etkinliklerin gerçekleştirildiği bir döneme işaret ediyor.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 55 BİN SINIRINDAYDI

Sağlık Bakanlığı’nın 7 Nisan verilerine göre semptom gösteren 2 bin 203 hastayla birlikte 54 bin 740 yeni vaka tespit edilmişti. 276 kişi hayatını kaybederken 35 bin 503 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE)27 MART-2 NİSAN 2021

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu? Vefat sayısı
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Mutasyonlu koronavirüs belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanlığı mutasyonlu virüs hakkında
SAĞLIKMutasyonlu koronavirüs belirtileri nelerdir?
KORKUTAN AÇIKLAMA! Mehmet Ceyhan'dan son dakika karantina uyarısı: 10 gün...
SAĞLIKProf. Dr. Ceyhan'dan çok çarpıcı açıklama! "Karantina ...
8 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
KORKUNÇ! Son dakika: 100 bin vaka uyarısı geldi (Korona vaka sayısı)
SAĞLIK100 bin vaka uyarısı!
İller risk haritası | Türkiye güncel risk haritası: Çok yüksek riskli iller hangisi?
SAĞLIKGüncel Türkiye risk haritası
İngiltere'de son dakika aşı kararı! 30 yaş altındakilere Oxford-AstraZeneca aşısı... - Haberler
SAĞLIKİngiltere'den flaş AstraZeneca kararı!
7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
50 BİNİ GEÇTİ! Son dakika: Korona vaka sayısı - 7 Nisan
SAĞLIKYeni vaka sayısı 50 bini geçti
Aşılama öncesi veya aşılama sonrası Covid-19 geçirmenin etkileri - Haberler
SAĞLIKHastalığı belirtisiz ve hafif geçirenler dikkat!