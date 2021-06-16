Bakanlık yeni koronavirüs tablosunu açıkladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 548 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 674 bin 798'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249, vefat sayısı ise 48 bin 950 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNKÜ VAKA VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığı'nın 15 Haziran verilerine göre, 223 bin 846 test yapılırken semptom gösteren 532 hastayla birlikte 5 bin 955 yeni vaka tespit edilmişti. 84 kişi hayatını kaybederken 4 bin 186 kişi de sağlığına kavuşmuştu.