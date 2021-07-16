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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA VAKA SAYISI: 7 bine dayandı! 16 Temmuz koronavirüs tablosu
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 6 bin 918

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 6 bin 918 yeni vaka tespit edildi, 35 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA VAKA SAYISI: 7 bine dayandı! 16 Temmuz koronavirüs tablosu
HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 84 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,45, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 32,07 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 119 bin 95 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 765 bin 635'i birinci doz, 19 milyon 904 bin 709'u ikinci doz, 3 milyon 574 bin 478'i üçüncü doz olmak üzere 62 milyon 244 bin 821'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.


BALIKESİR MAVİYE DÖNDÜ

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'de 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 75'in üstüne çıktığına dikkati çekti.

Bakan Koca, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım." değerlendirmesinde bulundu.

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