Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINDAYDI

Sağlık Bakanlığı’nın 20 Mayıs verilerine göre, dün semptom gösteren 856 hastayla birlikte 9 bin 385 yeni vaka tespit edilmişti. 207 kişi hayatını kaybederken 9 bin 271 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 8-14 MAYIS 2021

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