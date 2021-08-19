Korona vaka sayısı 19 Ağustos verileri henüz açıklanmadı. Vaka sayılarında son günlerde düşüş yaşansa da uzmanlar vatandaşları aşı olmaları, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

19 AĞUSTOS CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ve güncel vaka sayılarını akşam saat 19.00'dan sonra açıklayacak...

18 AĞUSTOS VAKA SAYISI

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de 18 Ağustos 2021 tarihinde 295.206 Kovid-19 testi yapıldı, 19.944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15.537 oldu.