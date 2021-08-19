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Haberler Sağlık
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Son dakika: Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor... Bugün (19 Ağustos) corona vaka sayısı kaç?

Covid-19 salgınıyla mücadelede aşılama çalışmalarının etkisiyle başlayan normalleşme sürecinde vaka sayıları yeniden 20 binler üzerine çıkmıştı. Vatandaşın gündeminde güncel koronavirüs vaka sayıları var. 19 Ağustos güncel koronavirüs vaka sayıları bu akşam açıklanıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama Sağlık Bakanı Koca'dan gelecek...

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Korona vaka sayısı 19 Ağustos verileri henüz açıklanmadı. Vaka sayılarında son günlerde düşüş yaşansa da uzmanlar vatandaşları aşı olmaları, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

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18 AĞUSTOS VAKA SAYISI

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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de 18 Ağustos 2021 tarihinde 295.206 Kovid-19 testi yapıldı, 19.944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15.537 oldu.

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