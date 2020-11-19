İstanbul'da koronavirüs tedbirleri genişletildi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İstanbul Valiliği'nden kamu ve özel sektörün çalışma saatlerinde bazı düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri ve İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında İstanbul Valiliği de açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hıfzıssıha Meclisimizde, salgınla mücadelede önemli risk noktalarından biri olan toplu ulaşım araçlarında alınan önlemler değerlendirilmiş, mesai saatlerine bağlı olarak sabah ve akşam belli saat aralıklarında aşırı yoğunluk yaşandığı, bu durumun bulaş riskini artırdığı, mesai saatlerinde yapılacak değişikliklere bağlı olarak ulaşımdaki sorunlara çözüm sağlanabileceği öngörülmüştür" denildi.

26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı genelgesi işaret edilerek İstanbul'da mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin düzenlendiği hatırlatıldı. Buna göre;

- Bakanlıklara bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar için 09:00-16:30, - Mahalli idareler için 09:00 -16:30,

- Sağlık sektörü için 08:30 -16:30,

- İlkokul – Ortaokul – Ortaöğretim kurumları için 09:00-17:00,

- Okul öncesi eğitim kurumları ve kreşler için 07:00-19:00,

- KİT'ler için 09:00 -16:30,

- Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 07:00-16:00 olarak kademeli mesai uygulamasına geçilmesine karar verilmişti.

TEDBİRLER GENİŞLETİLDİ

Valilik'ten yapılan açıklamada, tedbir kararlarının genişletildiği bildirilerek, "60 yaş ve üstü çalışanların (idareci pozisyonda olanlar hariç),hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların ve 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden çalışmaları, bunlar dışındaki personelin de haftalık olarak dönüşümlü çalışmaları kararlaştırılmıştır" denildi.

Açıklamada, İstanbul'da 5 milyon 300 bin çalışanın bulunduğu, bunların yüzde 93,3'ünün de özel sektörüde çalıştığı vurgulandı.