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Bunu da gördük! Koronavirüs bıçaklaması!

Konya'da koronavirüs kavgası yaşandı. Beyşehir ilçesinde göl kenarında balık tutarken çıkan koronavirüs tartışmasında Afgan uyruklu bir kişi kendisine, "Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?" diye bağıran U.G. tarafından bıçaklandı. Afgan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi

koronavirüs kavgası
AA

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki, Köprübaşı mevkiinde, Afgan uyruklu Habibullah, arkadaşı ile birlikte göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. ile iddiaya göre 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından U.G, cebinden çıkardığı bıçakla, Afgan uyruklu Habibullah'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

BIÇAKLANAN GENCİN DURUMU CİDDİ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Habibullah, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

"BAĞIRDIKTAN SONRA SALDIRDI"

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.G.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Habibullah'ın yanındaki ismi öğrenilmeyen arkadaşı da emniyetteki ifadesinde, "U.G.'nin arkadaşına, 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye bağırarak bıçakla saldırdığını beyan ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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