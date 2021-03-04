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Çek Cumhuriyeti'nin bazı bölgelerindeki hastaneler koronavirüs hastalarıyla dolduğu için ülke, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden yardım talebinde bulundu.

Avrupa Birliği üyesi ülkeleri arasından koronavirüs salgınından en çok etkilenen Çek Cumhuriyeti, İngiltere'de ortaya çıkan varyant virüs sonrası vakaların artmasıyla zor günler geçiriyor.

İçişleri Bakanı Jan Hamacek, Almanya'nın hastanelerinde Çekya'dan gelecek koronavirüs hastalarını tedavi etmek için düzinelerce yatak sunduğunu ifade etti.

Hamacek, İsviçre'nin de yardıma hazır bir başka ülke olduğunu söyleyerek, 20 yatağın hazır olduğunu belirtti. Hamacek, İsviçre'nin hastaların nakliyesi ile ilgilenmeyi de teklif ettiğini söyledi. Polonya ile yaklaşık 200 yatak sağlamak için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 16 bin 642 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. 8 bin fazla hastanın ise hastaneye kaldırılması gerektiği, bunun bir rekor olduğu ifade edildi.

"BU DAHA ÖNCE YAŞAMADIĞIMIZ BİR DURUM"

Çek Cumhuriyeti'nin batısında, Almanya sınırına yakın, ülkenin orta kesiminde Prag çevresindeki bazı hastaneler artık hasta kabul edemediği ve ülkenin başka yerlerindeki kliniklere nakledilmeleri gerektiği açıklandı. Hastaların yurt dışına ne zaman götürülebileceği ise henüz belli değil.

Pardubice bölgesi valisi Martin Netolicky, "Bu daha önce hiç yaşamadığımız bir durum" dedi.

Sağlık Bakanı Jan Blatny, hastanelerdeki durumu "kritik" olarak nitelendirerek, "Tüm kaynaklarımızı seferber etmeliyiz" dedi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne göre, 100 bin kişi başına düşen bin 120 vaka ile Çek Cumhuriyeti en yüksek 14 günlük bildirim oranına sahip ülke.

Ülkede, neredeyse 21 bin kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 300 bin kişi koronavirüse yakalandı.