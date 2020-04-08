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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği'nde baş aşçı olara görev yapan, Ahmet Eğri, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE PAYLAŞIMI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğimizin emektar personeli Ahmet Eğri kardeşimiz Kovid-19 tedavisi gördüğü Brüksel'de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun" ifadeleriyle başsağlığı diledi.

"HAKKINI HELAL ET AHMET USTA"

Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı da, "Ahmet usta çok erken ayrıldın aramızdan. Bu genç yaşta hem de hiçbir sağlık sorunun yokken birden bire Covid-19'un seni bizden ayırabileceğini hiç düşünememiştim. Brüksel'de görev yaptığım sırada konutta 1.5 yıl altı kişilik bir aile gibiydik. Hakkını helal et. Nur içinde yat. Brüksel'de birçok insan senin yaptığın leziz yemekleri tattı. Senin yemeklerinin etrafında kimileri dostluklar ve bağlar kurdu, memleket hasreti giderdi, kimileri Türkiye'ye sevgi ve ilgi duymaya başladı.

"İYİ BİR EŞ VE SORUMLU BİR BABA OLDUN"

Herkes, güler yüzünden, alçak gönüllülüğünden, saflığından ve nezaketinden mutlu oldu. Türk insanının sıcaklığını ve Türk mutfağının zenginliğini hep yansıttın AB Daimi Temsilciliğimizin çalışanlarına; Belçika'daki diğer diplomatik temsilciliklerimize, Türk ve yabancı misafirlere. İyi bir eş ve sorumlu bir baba olduğunu da çok yakından gördüm. Eğri Ailesi'ne, Daimi Temsilciliğimize ve Dışişleri Bakanlığı ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

"İKİ HAFTADIR YOĞUN BAKIMDAYDI"

Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da, "Daimi Temsilciliğimizin emektar aşçısı Ahmet Eğri Usta iki haftadır yoğun bakımda olduğu Saint Luc Hastanesi'nde bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyük ve derin. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine sabır, selamet diliyorum. Tedavisi sırasında sayın Bakanımız ve sayın bakan yardımcımlarımız sürekli bizimle ve ailesiyle temastalardı. Bu acılı günümüzde de taziyede yanımızda oldukları için Daimi Temsilciliğimiz ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Dışişleri Bakanlığı camiamızın ve ailesinin başı sağ olsun. Ustamızın mekanı cennet olsun" açıklamasında bulundu.