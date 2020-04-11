AA

Fransız basınında yer alan haberlerde, Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult'un yaptığı bir çalışma sonucu sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin, koronavirisü taşıyan 1061 kişide kullanıldığı kaydedildi. Bu kişilerin yüzde 91.7'si 10 gün içinde virüsü atlattı, 74-95 yaşlarındaki hastaların yüzde 0.5'i ise hayatını kaybetti.

MACRON İLE GÖRÜŞÜP İZİN İSTEMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre ülkede Kovid-19 tedavisinde klorokinin kullanımını savunan doktor olarak bilinen Dr. Raoult, 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü. Fransa'da Başbakanlık Kararnamesi'yle klorokinin Kovid-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmişti. Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasaklamıştı.

FRANSA'DA CAN KAYBI 13 BİN 197 OLDU

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Fransa'da, 13 bin 197 kişi hayatını kaybederken ülkedeki vaka sayısının ise 86 bin 740'a ulaştığı bildirildi.