AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde yüz bini aşkın can kaybına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte, 7 bin 35 kişi daha hayatını kaybetti. Bu gelişme ile küresel pandemide toplam can kaybı 102 bin 752'ye (Saat: 07.00 itibariyle) ulaştı.

VAKA SAYISI 1.7 MİLYONU BULDU

Salgında, son bir gün içinde enfekte sayısı da 97 bin artarak 1 milyon 698 bin 271'e yükseldi. Dünyayı çaresiz bırakan pandemide İtalya'dan İspanya'da, ABD'den İran'a son durum ve yaşananlar ise şöyle:

İTALYA'DA CAN KAYBI 18 BİN 849 OLDU

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 570 artarak, 18 bin 849'a yükseldi. Ülkede aktif Kovid-19 vaka sayısının 98 bin 273'e çıktığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 147 bin 577'ye ulaştığı bildirildi.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 18 BİN 747'YE ÇIKTI

ABD'nin Michigan eyaleti, New York ve New Jersey'nin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği üçüncü eyalet oldu. Ülke genelinde ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 747'ye yükseldi. ABD'de toplam vaka sayısının ise 456 bin 815 olduğu açıklandı.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 16 BİN 81'E ULAŞTI

İspanya´da bir günde 605 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 16 bin 81´e, toplam vaka sayısı ise 157 bin 22´ye yükseldi. İspanyol medyası, bir günlük bilançoyu "24 Mart´tan itibaren en düşük ölü sayısı" başlığıyla duyurdu.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 13 BİN 197 OLDU

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi. Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 342 artışla 90 bin 676 olduğu belirtildi. Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 554 ve bakımevlerinde 433 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İNGİLTERE'DE 24 SAATTE 980 CAN KAYBI

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 980 artarak 8 bin 958 oldu. Ülkedeki vaka sayısının da 64 bin 456'yı bulduğu öğrenildi. İngiltere'de sağlık çalışanları, ellerinde yeteri kadar malzeme olmadığını açıkladı.

İRAN'DA CAN KAYBI 4 BİN 232'YE ÇIKTI

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 artarak 4 bin 232'ye yükseldi. vaka sayısının 68 bin 192'ye ulaştığını bildirildi. Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 969'unun durumunun ise kritik olduğu paylaşıldı.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 736 OLDU

Almanya´da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 736'ya yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 118 bin 235 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 258 kişi virüs nedeniyle öldü. Schengen vizesi sona eren yabancıların koronavirüs (Covid-19) nedeniyle şimdilik sorunsuz olarak Almanya´da kalabileceği açıklandı.

RUSYA'DA ACI BİLANÇO 94'E ULAŞTI

Rusya´da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 94´e yükseldi. Son 24 saatte koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1786 yükselerek 11 bin 917´ye çıktı. Rusya'da bir gün içinde 18 kişinin öldüğü duyuruldu.

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ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 339 OLDU

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybının 3 bin 339'a çıktığı duyuruldu. Çin'de salgının başından bu yana Kovid-19 vaka sayısının 81 bin 907'ye ulaştığı bildirildi.

AVUSTRALYA'DA CAN KAYBI 54'E ÇIKTI

Avustralya’da 3 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle can kaybı 54’e, virüse yakalananların sayısı 6 bin 204’e yükseldi.