DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri yaptıkları açıklamada, İSTAÇ çalışanı Ahmet Çulban'ın da salgın hastalık nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Memleketi Edirne İpsala olan Çulban ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "İBB ailesinde Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız 350'dir.

İKİ BİNE YAKIN PERSONEL KARANTİNADA

2 bine yakın personelimiz de karantinadadır. İSTAÇ çalışanımız Ahmet Çulban da ne yazık ki vefat eden 3. personelimiz olmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

DAHA ÖNCE DE 2 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre İBB çalışanlarından ilk olarak İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel hayatını kaybetmişti. İkinci hayatını kaybeden Ağaç A.Ş. çalışanı Süleyman İleri olarak duyurulmuştu.